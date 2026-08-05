La magia del Ferragosto torna ad accendere il cielo di Alghero. L’appuntamento è per sabato 15 agosto, alle 22.30, con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare della Riviera del Corallo. I fuochi d’artificio saranno lanciati dal porto turistico e potranno essere ammirati lungo tutto il fronte mare cittadino. Uno degli eventi più attesi dell’estate algherese, capace ogni anno di richiamare migliaia di residenti e visitatori lungo la costa. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Alghero con il sostegno dell’Amministrazione comunale e si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti che sta animando la città tra concerti, festival, mostre, spettacoli e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e identitario. <Il Ferragosto è uno degli appuntamenti più sentiti dalla nostra comunità e i fuochi sul mare rappresentano una tradizione che ogni anno riesce a emozionare migliaia di persone>, dichiara il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. <Sarà ancora una volta una grande festa aperta a tutti, inserita in un calendario di eventi che continua a rendere Alghero viva, attrattiva e protagonista per tutta la stagione. Investire in cultura, spettacolo e grandi eventi significa rafforzare la destinazione e offrire esperienze di qualità ai nostri ospiti, con ricadute positive per tutto il territorio>.

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