L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni del territorio attraverso tre appuntamenti in programma tra agosto e ottobre. Prenderà il via lunedì 10 agosto, nella chiesa di San Lorenzo, nella marina di San Vero Milis, tra Putzu Idu e Mandriola, il progetto culturale "Tre Volte Dieci – I luoghi, i riti, l'identità", promosso dal Comune.

Il primo appuntamento, a partire dalle 21, sarà dedicato alla cultura popolare della Sardegna.

La serata vedrà la partecipazione di gruppi folk provenienti da diverse parti dell'Isola, maschere della tradizione, musica, danze popolari e la presenza di cavalieri e cavalli. Un'occasione per conoscere da vicino alcune delle espressioni più autentiche della cultura sarda in uno dei luoghi simbolo dell'estate sanverese.

Dopo il primo appuntamento sul litorale, il progetto proseguirà il 10 settembre con la festa di San Nicola da Tolentino e si concluderà il 10 ottobre con "San Vero Milis – La Porta del Gusto del Sinis", dedicato al patrimonio culturale, ai musei e alle produzioni locali.

«Invito tutti i cittadini, ma anche i tanti turisti che in questo periodo stanno trascorrendo le vacanze nel nostro territorio, a partecipare a questa giornata – dichiara l'assessore al Turismo del Comune di San Vero Milis, Rosalba Piras –. Sarà un'occasione per vivere da vicino le tradizioni della Sardegna, conoscere gruppi e maschere provenienti da diversi paesi dell'Isola e trascorrere una serata all'insegna della cultura e della condivisione. Vogliamo che chi arriva a San Vero Milis possa portare con sé il ricordo di un territorio vivo, che custodisce le proprie radici e le racconta con orgoglio. Desidero inoltre ringraziare tutti i collaboratori ei partner pubblici e privati ​​che hanno contribuito alla realizzazione di "Tre Volte Dieci"»

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