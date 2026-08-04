Il festival itinerante di musica e paesaggistica “Cartoline Sonore” approda sulle sponde del fiume Coghinas, a Viddalba. Sarà una giornata ricca di esperienze. Sotto la direzione artistica di Eugenio Caria, la manifestazione ideata dall'Associazione Culturale Atti d'arte trasformerà l'area delle celebri Terme di Casteldoria in un palcoscenico naturale unico.

La prima parte della giornata, che avrà inizio alle 9, offrirà: Workshop di Cianotipia, Visite guidate al Museo Archeologico MAV e Installazione multimediale. Durante la giornata sarà fruibile l'installazione interattiva "Arrogalla - Suite" del compositore Francesco Medda (Opera vincitrice del PAC 2024, prodotta dal Museo Nivola). Dalle 9 alle 14 sarà possibile effettuare una traversata in Kayak sul fiume Coghinas. E ancora, alle 10 un Laboratorio di disegno per bambini a cura di Alberea. Alle 17 Sessione di Yoga con tavola sup sul fiume Coghinas.

Dalle ore 20.00 l'apertura Area Concerti, Ristoro & Stand Artigianali (Area Terme di Casteldoria). Alle 21 il concerto di Francesco Tascayali & Francesco Santalucia che presentano “Hivern”, un progetto basato sul dialogo tra il pianoforte di Taskayali e le partiture elettroniche di Santalucia. Alle 22.30 Saffronkeira con l'anteprima dei brani del prossimo album con guest star il trombettista finlandese Aki Himanen.

A mezzanotte, subito dopo la conclusione dei live musicali, l'esperienza si sposterà verso il cielo. Una suggestiva osservazione notturna guidata permetterà ai partecipanti di ammirare le stelle e le costellazioni d'agosto lontano dall'inquinamento luminoso.

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