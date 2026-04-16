Tutta la carica rock'n'roll di sei anni passati sui palchi, concentrati in un atteso debutto. È per l'8 giugno l'uscita ufficiale di "Love, Sex & Loneliness", esordio in studio della band cagliaritana Smokey Gunner: ma venerdì 17 gli spettatori potranno già avere un assaggio del lavoro completo con il live di presentazione al Nerocarbone, pub del capoluogo in viale Umberto Ticca 4a, dove la musica partirà alle 22.

Creati nel 2020 da Thomas Candia (voce e chitarra), gli Smokey Gunner vedono da subito il coinvolgimento di Mauro Marras (chitarra), amico del frontman. A lui si aggiungono dopo poco tempo anche Luca Ibba (basso) e, con un nuovo cambio di formazione, Sara Pintus (batteria): in una miscela sonora di punk melodico, atmosfere garage e ispirazioni britpop e rock'n'roll, il quartetto esordisce nel 2023 con l'extended-play "Lies and Illusions", preceduto da una manciata di singoli.

Un lavoro che apre le porte non solo al Sanremo Rock nello stesso anno, ma permette anche agli Smokey Gunner di attraversare tutta l'Isola in tour, facendosi notare per i coinvolgenti concerti. Proprio nel corso della lavorazione a "Love, Sex & Loneliness" arriva il contratto con l'etichetta CPT Records, mentre l'album viene completato al Cut Fire Studio di Alberto Bandino, già collaboratore di numerosi gruppi rock e metal locali. Quello che si preannuncia come un viaggio intenso, tra riff taglienti e imponenti groove, sarà svelato nelle sue nove tracce al pubblico cagliaritano.

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