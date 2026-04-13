Una chiacchierata, senza esperti o docenti, per ricordare la battaglia che avvenne il sabato 14 aprile, vigilia della domenica della palme, di 556 anni fa ad Uras, nei pressi della chiesetta di San Salvatore. L'appuntamento è per oggi 14 aprile, alle 17, nella sede della Fondazione Berlinguer in via Marconi ad Uras. Organizza l'evento la Scuola del Popolo e l'Auser di Uras.

"Sono passati 556 anni, molto è stato scritto, spesso cose contrastanti come succede quando si parla di eventi poco documentati e di quella portata" - scrivono gli organizzatori. “Ma, per noi cittadini uresi del 2026, cosa significa il ricordo di quell'evento? Che spazio occupa nel nostro patrimonio culturale e identitario? A scuola non ce ne hanno parlato, gli storici hanno presentato visioni differenti in questi 556 anni. Al di là della verità storica e scientifica - dicono ancora - quello che ci interessa è la visione percepita dai cittadini, i cui avi furono testimoni di quello scontro che vide la grande vittoria del Marchese di Oristano Leonardo Alagon sugli Aragonesi Forse vale la pena di discuterne insieme".

L'ingresso è libero.

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