Piccole comunità ai margini geografici, resistenti nel loro silenzio ma ricche di storie da raccontare: e fra le tante di esse presenti nell'Isola, Giorgino di Cagliari sarà la prima a disporre di un archivio digitale che raduna i ricordi personali e collettivi dei suoi abitanti, con il progetto "Memorabilia" di Riverrun Ets. La piattaforma online dedicata al Villaggio dei Pescatori sarà svelata venerdì 17 alle 11 nella sede di Fondazione Sardegna, in via san Salvatore da Horta 2.

Nell'idea di creare un patrimonio digitale partecipativo, i responsabili del progetto e l'ideatore Lorenzo Mori parleranno della replicabilità di questo modello per ulteriori borghi, in un lavoro che ha visto proprio il fondamentale contributo dei residenti nella condivisione di fotografie, testimonianze, lettere, vicende familiari e aneddoti di quotidianità. La piattaforma, sviluppata grazie ai fondi del Pnrr, mira quindi a fornire alle comunità uno strumento accessibile e plurale per costruire, organizzare e tutelare un proprio archivio in totale autonomia.

Ad arricchire lo spazio digitale saranno proprio gli utenti, partecipando caricamento dopo caricamento al racconto collettivo del territorio locale, offrendo un'enorme collezione di ricordi che rischiano di andare perduti, e che vengono invece resi strumenti di consapevolezza storica e sociale. Sarà infatti possibile anche descrivere i contenuti caricati e contestualizzarli all'interno del più grande archivio collettivo, che resterà aperto e in continuo progresso.

Per Giorgino, il lavoro è partito da incontri, laboratori, momenti di ascolto e anche di confronto con la cittadinanza, che hanno permesso ai presenti di ritrovarsi nelle memorie dei compaesani, scoprire connessioni tra le generazioni e perciò ricostruire assieme una narrazione, scelta collettivamente e capace di restituire inedita profondità alle vicende di una comunità. Questa stessa opera verrà esportata anche nell'emiliana Quattro Castella, aggiungendosi ai due archivi romani di Tufello e Montesacro e al secondo in Sardegna, per Gonnoscodina.

Riverrun, hub di trasformazione culturale che mira ad applicare i processi creativi dell'arte ai progetti d'innovazione sociale, rigenerazione urbana e iniziative di formazione, ha realizzato l'archivio per Giorgino con il contributo di Fondazione e Comune.

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