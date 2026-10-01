Domani alle 19.30, la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini. lungo il litorale quartese, ospiterà il concerto del Duo Ellipsis, con Alberto Cesaraccio (oboe) e Alessandro Deiana (chitarra). L’inziativa è organizzata dalla Sound Music Art Association con il contributo del Comune di Quartu nell’ambito della rassegna “Ripensare la città”, il cartellone culturale promosso dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio, con lo scopo di rigenerare il tessuto urbano e sociale della città e a rafforzare la coesione della comunità attraverso musica, arte e spettacolo. L’ingresso è libero e gratuito.Il programma, intitolato “Dall’America all’Asia”, propone un percorso tra repertori e sonorità di continenti diversi: pagine di Boutros (tra cui Amasia, Le journal d’Istiklal e Couleur Marmara), la Sonatina di Kovats, la Fantasia Sonata di Blanco e due brani dello stesso Cesaraccio, Dialogo I e Bettiriccia. La serata si chiude con i tanghi El presumido di Angel Villoldo e El Apache argentino di Manuel Aroztegui.Alberto Cesaraccio, oboista e compositore, ha suonato per le principali istituzioni musicali italiane e in tournée in tutto il mondo. È docente di oboe al Conservatorio di Sassari e nei primi anni Novanta ha fondato l’Ensemble Ellipsis. Alessandro Deiana, diplomato all’École Normale de Musique di Parigi, svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero ed è docente di chitarra classica al Conservatorio Canepa” di Sassari.

Giorgia Daga

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