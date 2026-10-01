Dedicato alla sperimentazione artistica e alla valorizzazione del patrimonio culturale si apre sabato a Sassari la XXXI edizione dell’Isola dei Teatri, il Festival Internazionale del Teatro di Ricerca organizzato dal gruppo teatrale S’Arza. Sino al 19 ottobre lo Spazio S’Arza di via Sieni accoglierà compagnie da tutta Europa per un ricco programma con ben 28 eventi tra spettacoli, coproduzioni internazionali, workshop e itinerari culturali nel territorio.

La compagnia sassarese aprirà la rassegna sabato 3 ottobre alle 21 con la tragedia “Coefore” di Eschilo, opera recentemente presentata con successo al Festival “Stobi” di Veles, nella regione macedone di Skopje. Nel corso del festival, S’Arza presenterà anche la coproduzione “Racconti della Sardegna e dei Balcani”, lo spettacolo per ragazzi “Topi, draghi e cianfrusaglie” e la prima di “Alla deriva”, incentrata sul tema dell'ecocidio.

Tra le compagnie straniere il gruppo Slovoto della Macedonia del Nord e la Școala Populară de Arte e Meserii di Râmnicu Vâlcea dalla Romania. Nel centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda, la compagnia sassarese promuove inoltre un percorso incentrato sull'opera Cosima, mettendo in dialogo la tradizione sarda e le culture balcaniche.

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