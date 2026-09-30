Ci sono ancora tanti turisti, complici le alte temperature. Ecco perché nel Sinis continua anche la raccolta dei rifiuti. Il servizio con l'eco-Navetta a San Giovanni di Sinis e eco-isola a Is Arutas viene prorogato per tutto il mese di ottobre. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Cosir, ha disposto la prosecuzione del servizio introducendo al contempo alcune variazioni negli orari. In entrambi i casi il servizio sarà attivo dal lunedì alla domenica, escluso il martedì.

Il servizio di eco-isola a Is Arutas, sarà attivo, con presenza dell’operatore, dalle 13 alle 17. Il ritiro dei rifiuti con Eco-navetta a San Giovanni di Sinis seguirà un nuovo calendario di ritiro per le diverse zone del litorale e per le attività commerciali. Sil sito del Comune sono indicati tutti gli orari per ogni zona. «La proroga consente di mantenere attivo anche nel mese di ottobre un servizio pensato per rispondere alle esigenze del litorale e garantire una gestione più efficace della raccolta dei rifiuti anche al termine della stagione estiva – afferma l’Assessore all’Ambiente e Servizio rifiuti Carlo Carta -. Abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo per completare la stagione in parallelo con l'appalto di gestione parcheggi e per non vanificare l'ottimo lavoro fatto dagli operatori durante l'estate».

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