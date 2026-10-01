A Dolianova un'offerta formativa ampia e variegata rivolta a cittadini dai 16 anni in su interessati a riprendere gli studi, conseguire la licenza media o superare il biennio delle scuole superiori. Ma anche corsi di inglese, francese, spagnolo e di italiano per stranieri, informatica, attività motoria e storia della Sardegna. Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti avvia le lezioni per l'anno 2026-2027 in una realtà che da sempre partecipa con entusiasmo alle iniziative didattiche. Per raccogliere le adesioni al prossimo anno, le docenti del Cpia anche oggi erano presenti con un loro banchetto informativo al mercato di Dolianova. I corsi anche quest'anno saranno ospitati nella scuola media di via dei Lavoratori. Le iscrizioni vanno inviate all’indirizzo mail dolianova@cpia1karalis.edu.it.

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