C'è tempo fino al 23 ottobre per presentare al Comune di Mogoro la domanda per ottenere i contributi destinati alla sterilizzazione di cani e gatti femmina. L'iniziativa, finanziata con uno stanziamento complessivo di 1.500 euro, punta a favorire il controllo delle nascite e la prevenzione del randagismo. Per i cani femmina sono disponibili 800 euro. Potranno beneficiare del contributo gli allevatori e gli agricoltori proprietari di cani iscritti all'Anagrafe canina regionale, senza limiti di reddito, con copertura sino a 200 euro per intervento. Ammessi anche i privati residenti con Isee non superiore a 20 mila euro: il contributo varia da 120 a 180 euro in base alla taglia dell'animale. Per i gatti femmina sono invece destinati 700 euro. I residenti con Isee entro i 20 mila euro potranno ottenere un contributo di 100 euro per un solo animale per nucleo familiare. Le domande saranno ammesse seguendo l'ordine di arrivo al protocollo, con priorità per allevatori e agricoltori. Gli interventi dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2026. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

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