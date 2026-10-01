Un vero e proprio percorso di degustazione e conoscenza, attraverso il quale i partecipanti potranno incontrare direttamente le cantine, scoprire le loro produzioni e degustare vini rappresentativi delle diverse espressioni del territorio. Organizzata dall’associazione culturale “Comitato Rinascita di Pardu Nou” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Siamaggiore, nasce “Radici di Vino”, una nuova manifestazione che punta a valorizzare le eccellenze del territorio e, allo stesso tempo, a far conoscere e vivere uno degli spazi recentemente realizzati: Il boschetto di Pardu Nou, la nuova area verde attrezzata pensata come luogo di incontro, socialità e aggregazione. L’appuntamento è per sabato 3 ottobre 2026, dalle 12 alle 24, per un’intera giornata all’aria aperta dedicata alla scoperta del vino, della gastronomia, della musica e delle realtà produttive del territorio. Protagoniste della prima edizione saranno dodici cantine, selezionate tra alcune delle più importanti e affermate realtà vitivinicole della Sardegna: Contini, Cantina del Rimedio, Siddùra, Silvio Carta, Cantina di Neoneli, Tenute Deidda, Tenute Sinis, Cuneddu, Fradiles, Cantina di Mogoro, Cantina del Vermentino di Monti e Tenute Monte Onigu.

«Radici di Vino nasce con un obiettivo preciso: valorizzare il nostro territorio attraverso le sue eccellenze e, contemporaneamente, far conoscere un nuovo spazio che vogliamo diventi sempre più un luogo di incontro per la comunità - spiega il sindaco Davide Dessì - Il boschetto di Pardu Nou si presta perfettamente a ospitare una manifestazione di questo tipo: uno spazio all’aperto, immerso nel verde, dove poter stare insieme, incontrarsi, parlare, ascoltare musica e naturalmente scoprire e degustare le produzioni delle nostre cantine. È una prima edizione, ma nasce con l'ambizione di diventare un appuntamento da ripetere e far crescere negli anni». Ad accompagnare le degustazioni ci saranno dodici ore di musica (dalle 12 alle 24) con un programma articolato che alternerà selezioni musicali, band dal vivo, duo acustici e DJ set. Sul palco si alterneranno Skaoss Band, Tanzler Side Band, Sax + Basso Duo, Lauretta DJ

e Rin Tin Team Band, per accompagnare l'intera giornata fino alla sera. Grande attenzione sarà dedicata anche alle famiglie: dalle 13 alle 19 sarà attivo uno spazio interamente dedicato ai bambini, con giochi, attività e animazione, permettendo anche ai più piccoli di vivere la manifestazione insieme alle proprie famiglie. A completare l'offerta saranno tre punti food, curati dalle associazioni locali con diverseproposte enogastronomiche pensate per accompagnare la degustazione dei vini e offrire ai visitatori la possibilità di trascorrere l'intera giornata a Pardu Nou. Vino, cibo, musica e territorio diventano così gli elementi di una manifestazione pensata non soltanto come evento enogastronomico, ma come occasione di incontro e promozione territoriale. Radici di Vino vuole infatti raccontare un territorio attraverso le sue “radici”: quelle della tradizione vitivinicola, delle produzioni locali, dell'associazionismo e della comunità, portando il pubblico alla scoperta di Siamaggiore e, in particolare, del nuovo spazio del boschetto di Pardu Nou.

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