Secondo memorial Rinaldo Orrù questo fine settimana ad Isili. Due giornate dedicate al ricordo di un medico che per tanti anni ha lavorato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Isili e offerto la sua professionalità in Africa assieme alla moglie Antonella Cuccu.

Ad organizzare l'evento il gruppo Volontari Karibu Africa ODV con il sostegno di Antonella che ancora oggi prosegue l'opera del coniuge e il sostegno di associazioni locali e di amici.

Quest'anno il memorial comincerà domani alle 21 nel teatro di sant'Antonio con lo spettacolo in lingua sarda ad offerta libera. Sabato la giornata comincerà alle 8 con le donazioni di sangue nel Parco di Asusa fino alle 12, mentre dalle 8,30 alle 13,30 sarà possibile fare lo screening cardiologico. Alle 10 super divertimento per i bambini e alle 11 la santa Messa. Nel pomeriggio si susseguiranno diverse esibizioni dalla Banda Musciale di Nurri al Coro Tasis e ai ragazzi della Music Academy. A partire dalle 17:30 ci sarà il momento dedicato al ricordo e alla commemorazione del medico con il collegamento con la missione in Africa e poi ancora esibizioni e i saluti finali.

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