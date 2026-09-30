L'amministrazione comunale ha aderito alla 34ª edizione di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente con il patrocinio della Commissione europea, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e organizzata in concomitanza con il World Clean-up Day. Secondo le inidicazioni contenute nella delibera della Giunta Marras, come sempre si è scelto di coinvolgere direttamente il mondo della scuola, ritenuto il destinatario ideale delle iniziative di educazione ambientale. Alla manifestazione prenderanno parte infatti 90 alunni delle scuole elementari e medie, affiancati da 10 volontari adulti, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla cura degli spazi pubblici attraverso attività concrete di riqualificazione. Pur essendo l’evento previsto a livello nazionale nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre, il Comune di Bosa ha individuato come data di svolgimento il 9 ottobre mantenendo comunque la partecipazione all’iniziativa all’interno del calendario ufficiale della campagna. Per l’adesione sono stati scelti due “Pacco Bambino”, formula che consentirà la partecipazione complessiva di cento volontari tra studenti e accompagnatori. Il contributo previsto a favore della Fondazione Legambiente Innovazione ammonta a 854 euro, somma destinata a coprire i costi di gestione della campagna.

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