“Le voci dentro”: a Iglesias il teatro racconta la violenza del silenzioSabato 3 ottobre, alle 19, è di scena la compagnia Figli d’Arte Medas
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Prosegue al Teatro Electra di Iglesias la quinta edizione di “Sulcis in fundo”, la rassegna organizzata da Quinte Emotive Ets, in programma fino al 31 ottobre. Sabato 3 ottobre, alle 19, sarà la compagnia Figli d’Arte Medas a portare in scena "Le voci dentro", spettacolo scritto e diretto da Gianluca Medas.
Al centro del monologo, interpretato da Chiara Porcu, c’è la storia di una bambina sarda costretta ad affrontare il traumatico passaggio dall’infanzia all’età adulta. L’arrivo del menarca segna una frattura nella sua vita: la protagonista viene allontanata dalla scuola e intrappolata in un sistema fatto di silenzio, vergogna e controllo del corpo femminile.
Il trauma più profondo arriva successivamente, quando un uomo rispettato dalla comunità, amico del padre e considerato una figura autorevole del paese, inizia ad abusare di lei. Lo spettacolo mette così in luce anche quei meccanismi sociali che possono contribuire a proteggere chi commette violenza e a colpevolizzare chi la subisce.
La drammaturgia si sviluppa attraverso diciotto scene, alternando narrazione, canzoni originali e momenti musicali. Le musiche sono di Mauro Mibelli, eseguite dal vivo insieme a Nicola Agus.