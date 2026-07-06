L’attesa è finita: sabato 11 luglio i campi sportivi comunali di Guamaggiore ospiteranno il Torneo dei Vicinati, appuntamento atteso da tanti appassionati di calcio e momento di aggregazione per l’intera comunità del piccolo centro della Trexenta. L’inizio delle gare è fissato per le 19, con una formula che concentrerà tutta la competizione nell’arco di una sola serata. Una manifestazione che punta a unire sport, divertimento e sana competizione, coinvolgendo i diversi quartieri del paese in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Lo spirito della manifestazione è racchiuso anche negli slogan scelti dagli organizzatori: “Il quartiere non dorme mai” e “Rispetto, onore, divertimento”, messaggi che campeggiano nella colorata locandina e che richiamano i valori della lealtà sportiva e del senso di appartenenza. In palio ci saranno i trofei destinati alle prime tre squadre classificate, ma non mancheranno riconoscimenti speciali pensati per rendere ancora più coinvolgente una serata all’insegna del fair play e dell’amicizia.

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