Scelta obbligata quella di Sassari per l'anteprima del 4° Festival di letteratura sportiva Mens Sana, organizzato dal Comune di Bono con Lìberos. Giovedì alle 19 a Palazzo Ducale verrà presentato “Zero a zero”, romanzo d’esordio di Fabio De Roberto.

Lo scrittore sassarese, che vive in Francia e lavora come insegnante d'italiano e traduttore, ambienta l’opera nella sua città d'origine. Nel 200, Fabio ha 26 anni, ha appena iniziato il servizio civile e si è trasferito in un piccolo appartamento nel centro storico della città. Tra nevrosi quotidiane e bilanci esistenziali complicati, si ritrova travolto dall'overdose di socialità portata dai Mondiali di calcio. In un calderone di ansie, bizzarri ospiti e ricordi, le partite della Nazionale diventano l’unico punto di riferimento sicuro, un rifugio scandito da esilaranti aneddoti da bar. Di questo, del Mondiale poi vinto dall’Italia e di tanto altro, De Roberto parlerà con Alessandro Cadoni.

Il festival Mens Sana si svolgerà a Bono il 16 e 17 luglio.

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