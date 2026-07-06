Aveva inaugurato il suo primo anno accademico nel settembre del 2025 e nei prossimi giorni l’Ute, l’Università delle tre età di Porto Torres, chiuderà il percorso avviato con l’obiettivo di favorire l’arricchimento culturale della città attraverso incontri formativi, incoraggiando una istruzione permanente rivolta a giovani, adulti e anziani. La manifestazione di chiusura dell’anno accademico 2025-2026 si terrà venerdì 10 luglio alle 18.30 nella Sala del Museo del Porto, con l’ intervento di apertura della presidente Ute, Alba Rosa Galleri. A seguire i saluti istituzionali del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, seguiti dagli interventi delle assessore alla Cultura e all’Ambiente, Maria Bastiana Cocco e Gavina Muzzetto, oltre all’esponente della giunta, l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonello Cabitta. Chiuderà i lavori la segretaria dell’Ute, Rossella Mellino. La presentazione sarà occasione per esporre i lavori del corso di disegno tenuto dalla pittrice Pia Ruggiu. L’Associazione robadirà i propri scopi e indicherà le modalità di iscrizione ai corsi e alle iniziative con la finalità di promuovere il più possibile il coinvolgimento della città.

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