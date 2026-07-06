La crescente diffusione delle chatbot e dei sistemi di intelligenza artificiale generativa si riflette su un uso sempre più massiccio da parte dei cittadini anche nella ricerca di sintomi, diagnosi e cure mediche. La sfida non è vietare l'uso delle ricerche online, ma aiutare i pazienti a farlo meglio. Venerdì alle 9.30 l’aula magna A del complesso Piandanna 2 dell’Università di Sassari ospita l’evento “Dottor Google 2.0: educazione all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario”. L'evento è gratuito previa iscrizione.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT, Associazione Provinciale di Sassari, ed è finanziata con fondi 5x1000 per progetti dipartimentali di impatto sociale e Terza Missione.

L’obiettivo dell’evento è fornire a pazienti, caregiver, cittadini e studenti strumenti pratici per utilizzare l’intelligenza artificiale in modo più consapevole, critico e sicuro. Durante la mattinata saranno affrontati il funzionamento delle chatbot, le applicazioni dell’AI nei pazienti oncologici e cronici, le modalità corrette per formulare domande sanitarie, la verifica dell’affidabilità delle risposte, la tutela dei dati personali e i principali rischi etici e sociali legati all’uso non supervisionato di questi strumenti.

L’introduzione al corso affidata a Ciriaco Carru, Professore di Biochimica Clinica dell’Università di Sassari e Presidente della LILT di Sassari. La sessione scientifica, moderata da Marco Dettori, Professore di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Sassari, e da Giacomo De Riu, Professore di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università di Sassari, vedrà la partecipazione di specialisti di diverse aree disciplinari.

Giovanni Maria Fadda, Dirigente Medico della SC Oncologia Medica dell’AOU di Sassari, interverrà sul tema “L’Oncologo medico tra Dott. Google e l’intelligenza artificiale”. Pier Andrea Serra, Professore di Farmacologia dell’Università di Sassari, terrà una relazione dal titolo “Plastica mente: addestrare il cervello per l’intelligenza artificiale”. Andrea De Vito, Dirigente Medico della SC Malattie Infettive e Tropicali dell’AOU di Sassari, affronterà le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel supporto ai pazienti cronici. Luigi Angelo Vaira, Ricercatore di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università di Sassari e responsabile scientifico dell’evento, proporrà una guida pratica all’uso responsabile delle chatbot per cercare informazioni sanitarie. Chiuderà gli interventi Guido Seddone, Professore di Filosofia Teoretica dell’Università di Sassari, con una relazione su “Affidabilità e limiti dei modelli linguistici predittivi”.

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