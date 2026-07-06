In spiaggia senza dimenticare la lettura di un buon libro. È iniziata con successo l’iniziativa “Bibliospiaggia” nell’arenile dello Scogliolungo a Porto Torres.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 8 luglio dalle 10 alle 14 con il servizio di biblioteca in riva al mare che accompagnerà l’estate con libri, letture e attività dedicate a bambini, famiglie e bagnanti.

Sotto i gazebo della Biblioteca comunale sarà possibile consultare e prendere in prestito libri e riviste, per vivere il tempo in spiaggia all’insegna della lettura. Alle 11 prenderà il via il primo laboratorio per bambine e bambini, che quest’anno saranno invitati a entrare nell’Isola delle Storie tra le Onde, un percorso di letture e attività dedicato alla scoperta del mare, dei suoi abitanti e dell’importanza di tutelarne gli ecosistemi. Ad accompagnare i partecipanti sarà il delfino dello Scogliolungo, protagonista di un viaggio in cinque appuntamenti che, attraverso racconti, giochi ed esperienze creative, guiderà i più piccoli alla scoperta dei valori della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente marino.

L’incontro dell’8 luglio – “Vita sotto le onde” – sarà dedicato alle biodiversità marina: un’avventura fatta di osservazioni, piccoli esperimenti e storie che aiuteranno i bambini a conoscere i vari tipi di pesci e esseri viventi che popolano il mare locale.

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