Il fascino dell'archeologia incontra il potere della narrazione in una serata che promette di trasformare il Parco Archeologico di Monte Luna in un luogo dove storia e letteratura dialogano sotto il cielo d'estate. Venerdì 10 luglio, con inizio alle 20.30, torna "Una Notte al Museo", appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale. L’edizione 2026 sarà dedicata a "Luoghi Letterari Sardegna", il progetto editoriale di Arkadia Editore, giunto alla seconda edizione, che propone racconti ambientati in alcuni dei centri più suggestivi dell'isola. Tra questi figura anche Senorbì, accanto a Buggerru, Meana Sardo, Castiadas e Tratalias, scelti come scenari per nuove narrazioni d'autore.

Protagonista della serata sarà lo scrittore Andrea Alba, candidato al Premio Strega 2026 con il romanzo L'ombra di Kafka, autore del racconto dedicato a Senorbì.

«I luoghi di cui scrivo e leggo sono spazi che abito per un bel po’ e che poi, alla fine, mi convinco mi appartengano», sottolinea l’autore. Nel corso dell'incontro saranno proposti alcuni brani dell'opera nella suggestiva cornice del parco archeologico. Interverranno anche gli ideatori del progetto editoriale, Gianmarco Murru e Giulio Pisano, insieme a Roberto Lai, curatore della promozione grafica del volume. Le copie di “Luoghi Letterari Sardegna” saranno disponibili grazie alla collaborazione di Marco Serra della Gramar Cartolibreria. Al termine dell'incontro spazio alla convivialità con il "Rinfresco sotto le stelle", offerto dalla Pro Loco di Senorbì, dalla cooperativa Sa Domu Nosta e dalla Cantina Trexenta. Il servizio bar sarà curato dal Comitato Sant'Antioco e Santa Mariedda 2026, mentre la Gelateria Eden offrirà a tutti i partecipanti un buono sconto per l'acquisto di un gelato.

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