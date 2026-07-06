Secondo appuntamento ad Isili venerdì 10 luglio per la rassegna “Suoni e meraviglie” organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, Associazione Genna e Qibu sas con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna.

Così alle 19 nella sede di Anima mundi prende il via il laboratorio interattivo “Eco-Ritmi: musica dalla plastica riciclata”, una produzione firmata da Palazzo d’Inverno e guidata dall'esperienza del maestro Rinaldo Pinna.

L'incontro è un’immersione creativa totale che coniuga la coscienza ecologica all'espressione artistica, permettendo ai partecipanti di manipolare in modo originale materie plastiche recuperate, per restituire loro nuova vita sotto forma di inediti dispositivi di amplificazione acustica e ritmica.

Il progetto vuole rappresentare un autentico laboratorio sociale e relazionale, dove l'evento performativo stimola l'intuizione, allena il pensiero critico e amplia gli orizzonti della fantasia, offrendo alla comunità un'occasione concreta di integrazione, scoperta e consapevolezza civica. Il tutto pensato per i più piccoli e per i loro familiari.

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