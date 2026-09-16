L’aria come spazio di circolazione delle idee, voce e occasione di incontro. È questo l’elemento che accompagna i prossimi appuntamenti di ELEMENTS, il festival di letterature e arti performative che torna giovedì 17 e domenica 20 settembre al MuA – Museo e Archivio di Sinnai, in via Colletta 20.

Giunto alla seconda edizione, il festival si sviluppa intorno ai quattro elementi naturali – Terra, Aria, Fuoco e Acqua – assunti come punti di partenza per esplorare temi contemporanei attraverso linguaggi e pratiche differenti. Il programma dedicato all’Aria intreccia riflessione sui diritti, fotografia documentaria, cultura alimentare e musica, affiancando agli incontri con gli ospiti momenti di partecipazione e convivialità.

Ad aprire le attività, domani, 17 settembre alle ore 18,30, sarà Claudia Sarritzu, con la presentazione del libro Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale. Un appuntamento per discutere di rapporti di potere, responsabilità e questioni di genere nel contesto contemporaneo.

La serata proseguirà alle ore 20, con la visita guidata alla mostra di Cinzia Canneri, Women’s Bodies as Battlefields. Il percorso espositivo porta l’attenzione sulle esperienze delle donne nei contesti di conflitto e sul corpo femminile come luogo di violenza, resistenza e memoria. La fotografia diventa così un terreno di conoscenza e confronto, capace di mettere in relazione le vicende individuali con le questioni della storia contemporanea e dei diritti umani.

Il festival riprenderà domenica 20 settembre alle ore 10,30 con “Elementi di cucina”, il laboratorio condotto da Giovanna Ligas di S’Offelleria, dedicato alla preparazione del kefir con frutta di stagione. All’attività seguirà il pranzo, proseguendo l’incontro attraverso la condivisione della tavola.

Alle ore 19, sarà la musica a occupare la scena con Juri Deidda e “Secondomé – Fabrizio De André in musica”, un appuntamento dedicato al repertorio del cantautore rivisitato dal musicista sinnaese.

A chiudere le due giornate, alle ore 20,30, sarà “A tu x 2”, un dibattito sulla tematica Aria accompagnato da un aperitivo: uno spazio di conversazione e scambio che riporta al centro la dimensione partecipativa del festival.

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