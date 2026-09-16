Tutto pronto per la rassegna letteraria di Calici di parole nel Comune di Sennori. Il primo appuntamento è in programma venerdì 25 settembre con la presentazione del libro “S.O.S. Uniti per la pace”, scritto da Giovanna Zicchi e arricchito dalle illustrazioni di Ornella Turco. L’opera fa parte della collana “I racconti di Nina” ed è una fiaba moderna pensata per i bambini, ma con un messaggio profondo e universale a tutte le età. L’incontro si terrà venerdì 25 settembre alle ore 17.30 presso la Fontana Le Conce. Al termine della presentazione sarà possibile visitare Il bellissimo giardino di Pepi e Gio. Per concludere in bellezza il pomeriggio è previsto un brindisi speciale e gioioso con i gustosi succhi di frutta offerti dall’azienda @agreste_natura. La manifestazione culturale, che prevede una serie di incontri e presentazione di libri, proseguirà con una diversi appuntamenti e letture d'autore, testi di scrittori, pagine di racconti per bambini e adulti. L'evento organizzato dalla cooperativa Comes è patrocinato dal Comune di Sennori.

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