Sarroch, contributi destinati alla sterilizzazione di cani e gattiProrogati al 15 agosto i termini per la richiesta
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C'è tempo fino al 15 agosto 2026 per presentare domanda di accesso ai contributi previsti dalla campagna di sterilizzazione di cani e gatti di proprietà privata promossa dal Comune di Sarroch. L'amministrazione ha infatti disposto una proroga dei termini per consentire a un maggior numero di cittadini di aderire all'iniziativa.
Il contributo economico è destinato ai residenti che intendano procedere alla sterilizzazione dei propri animali, nell'ambito delle azioni di prevenzione del randagismo e di tutela del benessere animale.
Possono beneficiare dell'iniziativa i proprietari di cani femmina di almeno un anno di età, regolarmente iscritti all'Anagrafe canina regionale, gli allevatori – singoli o associati – titolari di codice aziendale per la sterilizzazione dei cani femmina impiegati nella custodia delle greggi, gli agricoltori proprietari di cani destinati alla guardia dei fondi rurali e i proprietari di gatti e gatte.
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 agosto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo polizialocalesarroch@pec.it, via e-mail a vigilisarroch@tiscali.it oppure con consegna a mano all'Ufficio della Polizia Locale.
Il bando completo e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sarroch. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale al numero 070 90926275.