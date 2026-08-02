La Maddalena si prepara a vivere un agosto ricco di musica, spettacoli e tradizioni, con un calendario diffuso nei luoghi simbolo dell'isola. Il programma si è aperto ieri 1 agosto con un partecipato e divertente Carnevale Estivo nel centro storico, appuntamento che tornerà anche il 28 del mese. Il 6 agosto, al Civico Mercato, Roberto Mercadini porterà in scena "Animali Umani", mentre il 7 il Teatro il teatro Lia Origoni, nella fortezza dei Colmi, ospiterà Altamarea Open Air. L'8 agosto spazio alla Caccia al tesoro negli ex magazzini Ilva e il 10 piazza Umberto I accoglierà Neverland.

Il 12 agosto, in piazza 23 Febbraio, sarà protagonista Madman con la scena hip hop maddalenina. Il 13, in località Tegge, tornerà la Sagra della paranza, mentre il 18 la stessa piazza 23 Febbraio ospiterà il Festival del Mare – Summer Edition. Il 20 agosto Signoroni sarà in concerto in piazza Umberto I.

Il calendario proseguirà il 22 agosto con il Memorial Andrea Guidetti al Teatro i Colmi e il 23 con il Festival Maddalenino sul sagrato della chiesa di Santa Maria Maddalena. Grande attesa per Raf, in concerto il 26 agosto in piazza Umberto I. Chiusura in musica il 29 agosto con i Mezcal Mood e il 30 con i New Voyage, entrambi in piazza 23 Febbraio. Un mese di eventi pensato per coinvolgere residenti e visitatori, valorizzando il centro storico, le piazze e gli spazi culturali della città.

© Riproduzione riservata