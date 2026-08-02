Manca poco meno di un mese alla 25ª edizione del “Palio de sos Chinaos”, e in paese l’attesa è già palpabile. Ci si prepara vivere un traguardo storico, il quarto di secolo di una manifestazione che è diventata nel tempo un simbolo identitario. Tutti i rioni, Pangulieri–Benalonga, Sa Pirighedda, Su Chinau e Josso, Sa Ittiri, Su Ladere, Santu Diadoru, Marzas, Santu Trebistianu , stanno lavorando per rendere questa edizione indimenticabile. Il sindaco Domenico Gallus plaude al coinvolgimento di tutti per una “ corsa che non è solo competizione, ma racconto collettivo, memoria viva e orgoglio paesano. Paulilatino si prepara a viverla con lo stesso spirito che l’ha resa grande: partecipazione, entusiasmo e un amore profondo per la propria storia”. L’atmosfera cresce giorno dopo giorno con il Circolo Ippico Paulese che coordina le tante iniziative promosse attorno a un evento che ogni anno unisce intere generazioni. Il calendario degli appuntamenti che accompagnerà la comunità fino al 29 agosto giorno dell’evento è davvero ricchissimo. Il 4 agosto, al galoppatoio comunale, il Circolo Ippico Paulese propone la serata “Aspettando il Palio”. Dalle 17 giochi, convivialità e momenti da vivere insieme. “ Seguiranno – evidenzia il presidente del circolo ippico Claudio Bruno- le proiezioni dei video amatoriali delle storiche edizioni del Palio de sos Chinaos. Un’occasione per rivivere emozioni, volti e ricordi che hanno segnato la storia della manifestazione. Un ringraziamento speciale va ad Antonello Deiola, per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento”. Si proseguirà il 21 agosto con il “Masterchef de sos Chinaos” organizzato da Su Chinau de sa Pirighedda, mentre il 23 agosto sarà la volta dell’evento “Aspettando il Palio” curato da Su Chinau di Pangulieri–Benalonga, che porterà nel paese un’altra serata di festa e partecipazione. Dal 25 al 27 agosto, ancora Su Chinau de sa Ittiri proporrà il torneo di calcetto de sos Chinaos, ospitato nel campetto di Funtana, un appuntamento che ogni anno richiama giovani, sportivi e appassionati. Nelle stesse giornate, Su Chinau de Santu Diadoru organizzerà il torneo di truco argentino, mentre Su Chinau de Santu Trebistianu accenderà un’altra serata “Aspettando il Palio”, contribuendo a rendere la settimana precedente alla corsa un crescendo di entusiasmo.

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