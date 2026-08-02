Triplice appuntamento nel rpossimo fine settimana grazie al Festival letterario Éntula e all'associazione Lìberos. Si inizia venerdì 7 a Porto Torres (Libreria Koinè Ubik alle 18.30) con Simone Azzu che presenta il romanzo "Albergo Savoia", ambientato in una non meglio identificata città sarda vicino al mare dove si intrecciano le vite di Maria, Dino, Gianni, Vittorio e Giulia. Dialogherà con l'autore Paolo D'Ascanio.

L'ex Convento dei Cappuccini di Ploaghe ospita sempre venerdì 7, ma alle 21, Graziella Monni con "La ragazza della solitudine" ambientato a Nuoro nel 1935. L'autrice presenterà l'opera insieme a Cristiano Idini.

Domenica 9 agosto è Sassari (Ex-Ma.Ter ore 21) a ricevere Nando Dalla Chiesa che con "La ragazza di vicolo Pandolfini" propone un memoir intimo e civile che intreccia la sua storia d'amore con la attivista antifascista e antimafia Emila Cestelli, scomparsa cinque anni fa, con la storia italiana degli ultimi 50 anni. Dialoga con l'autore Raffaele Sari.

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