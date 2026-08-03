Il Comune di Ruinas ha pubblicato un avviso per l’assegnazione degli assegni di studio comunali per l’anno scolastico 2025/2026, destinati agli studenti che frequentano le Scuole secondarie di primo e secondo grado. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per venerdì 28 agosto. La somma stanziata dall’amministrazione comunale è di 5.500 euro. Possono presentare la domanda gli studenti dalla classe prima alla classe terza delle scuole medie, che hanno ottenuto la promozione o la licenza media, con la votazione media finale pari o superiore al 7, e gli studenti dalla classe prima alla quarta delle superiori che hanno conseguito la promozione, senza debiti formativi, con la votazione media finale pari o superiore al 7; per quanto riguarda i ragazzi della classe quinta delle superiori, il voto di diploma di maturità dovrà essere con votazione pari o superiore a 70 su 100. Per poter presentare l’istanza occorre essere in possesso di SPID o CIE per la presentazione, possedere l'attestazione ISEE in corso di validità e non aver usufruito di analoghi benefici da parte di altri enti o istituzioni per l'anno scolastico 2025/2026.

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