Dopo un avvio di stagione caratterizzato da una forte partecipazione, l'Estate Suellese entra nella sua fase più intensa con un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori fino alla fine di settembre. Il cartellone, promosso dal Comune di Suelli in collaborazione con le associazioni del paese, punta a coinvolgere tutte le fasce d'età con iniziative dedicate alla musica, all'enogastronomia, allo sport, alla cultura e all'intrattenimento per famiglie. I mesi di giugno e luglio hanno già fatto registrare una buona risposta del pubblico grazie ai laboratori creativi, alle attività del Cre Grest e ai tornei di carte, bocce, freccette, calcio balilla e beach volley. Ora il programma entra nel vivo.

Ad aprire il calendario di agosto sarà, venerdì 7, la tredicesima edizione di "Una Notte al Parco", il tradizionale campeggio sotto le stelle riservato ai bambini, con cena, animazione, musica e pernottamento nelle tende allestite al Parco Giochi. Il giorno successivo spazio alla nostalgia con una serata dance dedicata ai grandi successi degli anni Ottanta e Novanta. Tra gli appuntamenti più attesi figura quello di lunedì 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo. Nell'area archeologica del Nuraghe Piscu andrà in scena "Dal Tramonto al Piscu", una serata che unirà visite guidate, aperitivo al tramonto e musica dal vivo con un tributo a Fabrizio De André. Non mancheranno le occasioni per valorizzare le eccellenze del territorio. Giovedì 13 agosto torna infatti la tradizionale Sagra della Salsiccia, uno degli eventi gastronomici più seguiti dell'estate suellese.

Il calendario proseguirà con il concorso fotografico del 21 agosto, mentre il 25 e 26 agosto saranno protagonisti i più piccoli con i Giochi Antichi animati da Zia Zezza e le letture con il Kamishibai, l'antico teatro d'immagini giapponese. A chiudere il mese, il 28 agosto, sarà il torneo di calcio a due. Le attività continueranno anche a settembre. Dal 31 agosto al 4 settembre il Parco Giochi e il Trex Padel ospiteranno le mattinate di "Summer", dedicate a sport e giochi per bambini e ragazzi, con la festa finale Holi Colors in programma la sera del 4 settembre. Il programma proseguirà con il mini torneo di volley "Mamme e Figlie" l'8 settembre, la "Lettura sotto le stelle" del 12 settembre tra Piazza Garibaldi e il Museo, il "Battesimo della Sella" del 19 settembre e, infine, la Giornata Sport City Day del 20 settembre, dedicata alla promozione dell'attività sportiva e del benessere. L’obiettivo dell’amministrazione comunale e delle associazioni organizzatrici resta quello di offrire un'estate capace di coniugare socialità, valorizzazione del territorio e occasioni di svago per cittadini e visitatori.

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