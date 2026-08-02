Estate ricca di appuntamenti a San Teodoro, dove il 4 agosto nella sala convegni del Museo MAST alle 21.30 è in programma “Il folle volo di Ulisse”.

Lo spettacolo è dedicato alla lettura del Canto XXVI della Divina Commedia, che racconta il viaggio di Dante Alighieri nell’ottava bolgia dell’ottavo cerchio dell’Inferno guidato da Virgilio, e avrà per protagonisti Gilberto Ganassi, a cui sono affidate presentazioni, riflessioni e lettura, e Daniele Caria, che alla chitarra, accompagnato da Luigi Sanna alla batteria, Stefano Casti al basso e Giovanni Nucciarelli al violino, eseguirà le canzoni e le musiche originali ispirate al contenuto e alle atmosfere del famoso canto dantesco.

L’evento, targato Ente Concerti Città di Iglesias, è patrocinato dalla Regione Sardegna e dal Comune di San Teodoro, e si inserisce nell’ambito del progetto “Dante nei castelli della Sardegna”, che unisce letteratura, riflessione filosofica e musica dal vivo. “Il folle volo di Ulisse” è una suggestiva lettura di uno dei canti più celebri dell’Inferno dantesco, arricchita da un vero e proprio concerto di musiche originali, in cui Ulisse, eroe della guerra di Troia, emerge come archetipo della contraddizione umana, e la Divina Commedia è presentata come allegoria di un umanissimo percorso di conoscenza di sé.

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