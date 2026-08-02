Entra nel vivo il programma di "Estate a Sarroch 2026", il cartellone di iniziative che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il mese di agosto con un ricco calendario di appuntamenti tra musica, cultura, spettacoli, sport e intrattenimento.

Dopo l'apertura affidata al festival Mare e Miniere, il programma prosegue questa sera alle 20 in piazza Repubblica con la tradizionale Serata della Terza Età, organizzata dalla Proloco.

Gli eventi culturali saranno protagonisti il 5 agosto a Villa Siotto con il Festival Liberevento, che vedrà Lorenzo Braina presentare il libro "Madri. Storie di donne". Il festival tornerà il 26 agosto, al Parco Pubblico, con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: la lectio dello psicoanalista e filosofo Umberto Galimberti, dal titolo "Scuola e famiglia. L'educazione delle nuove generazioni". L'ingresso sarà a pagamento.

Grande spazio anche ai Mercatini del Borgo nel Parco urbano di Porto Columbu, che animeranno quattro serate con temi diversi. Il 6 agosto sarà dedicato alla musica e al benessere olistico, con laboratori per bambini, il concerto meditativo Cantus de is Aiaus e l'esibizione di Seiner all'handpan. Il 13 agosto spazio a Calici d'Estate, con degustazioni di vini, hobbisti e musica dal vivo. Il 20 agosto arriverà la Rock & Vintage Fair, con il concerto degli Alternative Sound dedicato ai grandi successi degli anni Cinquanta e Sessanta, mentre il 27 agosto sarà la volta di Sogni Orientali, tra mercatini, laboratori, degustazioni di birre artigianali e spettacoli di danza mediorientale.

La musica tornerà protagonista anche il 21 agosto a Villa Siotto con l'ARTango & Jazz Festival, che ospiterà la Gran Orquesta Tanto Eterno, diretta dal maestro Fabio Furia al bandoneon. Anche questo evento sarà a pagamento.

Il calendario comprende inoltre numerosi appuntamenti sportivi. Il 22 agosto lo stadio comunale "Mario Tiddia" ospiterà il torneo di calcio a 7 Rionali Sarroch 2026. Dal 28 al 30 agosto i campi da tennis di San Giorgio saranno teatro del Torneo Rodeo di quarta categoria, mentre il mare sarà protagonista con le iniziative organizzate dal Centro Nautico Perd'e Sali: il 28 agosto è in programma la suggestiva escursione in SUP e kayak Luna dello Storione, subordinata alle condizioni meteo-marine, e il 29 agosto si disputerà il 12° Trofeo San Macario di canoa e kayak.

L'obiettivo dell'iniziativa è offrire un'estate ricca di occasioni di incontro e partecipazione, valorizzando gli spazi del paese attraverso eventi capaci di coinvolgere tutte le fasce d'età, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni locali e organizzatori.

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