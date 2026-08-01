Torre delle stelle, la festa della Madonna del mare e del Cristo dei subSi comincia oggi pomeriggio con un corteo, domani le immersioni dei sub
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Torre delle stelle oggi e domani in festa. Alle 17,45 è in programma un corteo con la Madonna del mare dalla parrocchia a Genn'e Mari. Alle 18,30 processione a mare da Genn'e Mari a Cannesisa. Alle 19,30 processione da Cannesisa alla chiesa della Madonna del mare. Alle 20 la celebrazione della messa. Domani 2 agaosto alle 10,30 al Club nautico verrà celebrata la messa del Cristo dei sub con don Claudio Arletti, cannonino a Moderna. Alle 11,30, la benedizione del Cristo, sui seguiranno le immersoni dei sub che raggiungeranno la statua ad alcuni metri di profondità su iniziativa del Club sub Sinnai.