L’11 maggio ha avuto inizio la 15esima Rassegna del Festival “I Monumenti incontrano la Lettura”. Pinuccia Sechi ha dialogato con Vindice Lecis autore di “Arbaree. Le avventure del capitano Montonaro” (Edizioni Condaghes).

Il 18 maggio, presso Cafè du Port, Mauro Porcu ha dialogato con Tonino Arcadu autore del libro “La vite ritrovata”.

Il 29 maggio, presso il Cenacolo, Valentina Luciano ha dialogato con Francesco Orrù autore del racconto “Il superpotere. Come spiegare l’autismo ai bambini”.

Domenica 5 luglio, si prosegue con il festival organizzato dalla cooperativa CoolTour Gallura. L’appuntamento è alle 21:30 in Piazza Popoli d’Europa a Palau. Pinuccia Sechi dialoga con Graziella Monni, autrice di “La ragazza della Solitudine”.

Gli appuntamenti si terranno in quattro diversi comuni del Nord Sardegna: Palau, Santa Teresa Gallura, Aglientu e Aggius.

Il 21 luglio alle 18, ad Aggius, spazio per un’altra presentazione sul tema dell’educazione infantile. Francesco Orrù presenta il racconto “Il superpotere. Come spiegare l’autismo ai bambini”, a cui si aggiunge un laboratorio per bambini a cura di “La Bottega della Strega”.

Il 23 luglio alle 21:30, alle Scale di Via Angioy, a Santa Teresa Gallura, Valentina Luciano dialoga con Francesco Orrù, autore del libro “Macchia di mirto” (EEE edizioni 2026).

Il 5 agosto alle 21:30, alla Vecchia Fonte di Aglientu, andrà in scena un monologo in cui verrà raccontato uno dei personaggi più rivoluzionari della storia dell’umanità: Galileo Galilei. A raccontarlo è Roberto Mercadini, con il suo libro “Io dico l’Universo. La rivoluzione scientifica e Galileo: lo sconosciuto che sconvolse il mondo” (Rizzoli, 2026), in collaborazione con il Festival Letterario Ethno’s e l’Associazione Elighe APS.

Il 7 agosto alle 20:30 è prevista un’osservazione astronomica al “Sito Archeologico Lu Brandali”, in collaborazione con “Associazione Astronomica Nuorese”. Per partecipare bisogna prenotarsi alla mail “cooltourgallura@gmail.com”.

Il progetto “I Monumenti incontrano la Lettura” è sostenuto e realizzato grazie alla collaborazione di Fondazione di Sardegna, Made by Sardinia, Libreria Roggero, Farmacia Bulciolu, Proloco di Aggius, il Cenacolo di Santa Teresa Gallura e i Comuni di Palau, Aglientu e Santa Teresa Gallura.

L’ingresso a tutti gli incontri previsti, esclusa la visita astronomica al “Sito Archeologico Lu Brandali” in cui è previsto un pagamento, saranno gratuiti.

(Uniononline)

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