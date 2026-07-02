Nuove scadenze, anche per i viticoltori del Parteolla, per le autorizzazioni dei nuovi impianti viticoli. Lo prevede il nuovo Regolamento 2026/471 dell’Unione Europea. Le autorizzazioni rilasciate nel 2023 avranno validità fino al 31 luglio 2026; quelle rilasciate il 22 agosto 2024 sono prorogate fino al 31 luglio 2028 mentre le autorizzazioni rilasciate il 1° settembre 2025 sono prorogate fino al 31 luglio 2029. Una decisione che ha l’obiettivo di adeguare le scadenze alla campagna di commercializzazione anziché alla data del rilascio.

Il Regolamento (UE) 2026/471 prevede inoltre la possibilità, per i titolari di autorizzazioni di nuovo impianto, di rinunciare all'utilizzo dell'autorizzazione senza incorrere nelle sanzioni amministrative a condizione che la rinuncia sia comunicata tramite il portale SIAN entro i termini stabiliti: entro il 31 luglio 2026 per le autorizzazioni rilasciate nel 2023; entro il 31 dicembre 2026 per le autorizzazioni rilasciate prima del 1° gennaio 2025 (annualità 2024).

© Riproduzione riservata