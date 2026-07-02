Il Nord Sardegna si prepara ad accogliere i gruppi stranieri che a Ittiri Folk Festa vivranno sei giorni di amicizia e scambi culturali all'insegna del ballo, della musica e persino delle specialità gastronomiche. I primi nomi ospiti sono quelli del gruppo peruviano di Lima “Sentimiento y Tradiciòn” e dell'ensemble Akud “Mirko Srzentić”. L'edizione numero 41 del festival internazionale organizzato dall'associazione Ittiri Cannedu con la collaborazione del Comune conferma la formula del festival diffuso, con l'apertura il 16 a Sassari e la chiusura il 21 ad Alghero, e conferma pure il format che va oltre le esibizioni sul palco per proporre mostre culturali, il Premio Zenìas (verrà assegnato sabato 18), la Messa dei Popoli e la Gran Parata per le strade di Ittiri (domenica 19) e la cena etnica (lunedì 20). Quest’anno la manifestazione lancia anche un messaggio preciso: recuperare il valore della socialità e dell’incontro diretto, rallentando i ritmi imposti dalla quotidianità e dall’uso sempre più pervasivo delle tecnologie digitali. Un tema che accompagna tutte le giornate del festival, nel segno della condivisione e della partecipazione. Ittiri Folk Festa collabora con il Festival delle Bellezze, come nello spirito del network Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari: l'appuntamento è per mercoledì 15 luglio, quando verrà illustrato il programma dell'evento ittirese. L’associazione culturale “Perù Sentimiento y Tradición” nasce il 25 Aprile 2014 a Lima, la capitale del Perù , nel quartiere di San Juan de Miraflores, grazie a Marco Antonio Condori Meza, il presidente di allora. “L'obiettivo è quello di diffondere e preservare i costumi, le tradizioni e far capire alle nuove generazioni dei nostri quartieri la nostra identità culturale. Nel nostro gruppo sono presenti sia ballerini che musicisti e tutti insieme”. L'ensemble di Lima propone il repertorio delle tre grandi regioni del Perù: la Costa, la Selva (che comprende parte della Foresta Amazzonica) e la Sierra, che ingloba la catena montuosa delle Ande. L’ensemble “Mirko Srzentić” è uno dei più prestigiosi ensemble folkloristici del Montenegro, fondato nel 1965 a Podgorica. Il gruppo riunisce danzatori, musicisti e cantanti, con l’obiettivo di preservare e promuovere il ricco patrimonio culturale montenegrino. Il repertorio comprende danze tradizionali provenienti da tutte le regioni del paese, eseguite con costumi autentici e accompagnate da musica dal vivo. Le coreografie, dinamiche ed espressive, riflettono lo spirito, la storia e le tradizioni del Montenegro.

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