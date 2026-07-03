Un fine settimana dedicato agli scacchi nella frazione turistica di Solanas. L'Asd Sinnai Scacchi, in collaborazione con il Comune di Sinnai e con il patrocinio della Federazione Scacchistica italiana, organizza due tornei destinati ad attirare l'attenzione di appassionati e agonisti.

Sabato 4 luglio si disputerà il "Solanas Blitz2", torneo blitz con cadenza di 5 minuti più 3 secondi a mossa, mentre domenica 5 luglio sarà la volta del "Solanas C'héss2", torneo con tempo di riflessione di 15 minuti, più 5 secondi. Entrambe le competizioni si svolgeranno al Centro informazioni turistiche di Solanas, in via al Mare 1, con premi riservati ai migliori classificati e alle diverse categorie.

«Sostenere manifestazioni come questa significa promuovere uno sport che sviluppa concentrazione, strategia e capacità di confronto, valorizzando allo stesso tempo il nostro territorio», sottolinea l'assessore comunale allo Sport, Alessio Serra. «Solanas è la cornice ideale per un evento che unisce agonismo, aggregazione e promozione turistica. Ringrazio l'ASD Sinnai Scacchi per l'impegno nell'organizzazione di un'iniziativa che arricchisce il calendario estivo del Comune.»

L'evento si propone di coniugare sport e turismo, offrendo un weekend all'insegna degli scacchi, del mare e della convivialità.







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