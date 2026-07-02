Il Forte della Maddalena è pronto ad accogliere la prima de "L'elisir d'amore" celebre opera di gaetano Donizetti che domani alle 22 apre l'Alghero Festival. Tutto sold out per la prima dello spettacolo proposto dall'Ente de Carolis all’interno della stagione lirico sinfonica 2026, come del resto era preventivabile visto l'interesse del pubblico dimostrato già durante le prove. Restano invece ancora posti liberi per la replica di domenica.

La regia e le scene sono curate dal direttore artistico del de Carolis, Alberto Gazale, mentre a dirigere l'Orchestra dell'Ente sarà Jacopo Rivani. Il Coro del de Carolis sarà preparato da Francesca Tosi. Il cast di Elisir d'amore riunisce artisti di riconosciuto prestigio internazionale. Sul palcoscenico saliranno Francesca Sassu nel ruolo di Adina, Valerio Borgioni (Nemorino), Michael Zeni (Belcore), Leonardo Cremona (Dulcamara) e Ginevra Gentile (Giannetta).

I costumi sono di Luisella Pintus. Luigia Frattaroli è coreografa e assistenza alla regia, Gianpaolo Salis assistente alla scenografia. Fonica di Alberto Erre.

La lirica ritornerà il 17 e 19 luglio con "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo.

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