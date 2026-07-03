Il sapore del mare nel borgo collinare è il “sottotitolo” esplicativo della 17ª Festa della Paranza, in programma domani, sabato 4 luglio, a Calangianus, borgo del centro della Gallura situato a circa 40 chilometri dal mare. Sarà una giornata nella quale i sapori del mare, la paranza, incontreranno la tradizione, la musica e la cultura dell’entroterra. Il programma prevede una grande frittura di pesce in via Roma, con ampie tavolate, dolci tipici galluresi, vino locale, gruppi folk, la Notte Bianca e musica dal vivo.

Al mattino sono previste le visite guidate al Museo del Sughero e al Museo-Sacrestia di Arte Sacra. Dalle 18:30, in via Roma, apriranno le grandi tavolate con la famosissima frittura di pesce, i dolci tipici galluresi e l’ottimo vino locale. Alle 19:00 sfileranno e si esibiranno nelle vie del centro la Banda Musicale “Michele Columbano” di Calangianus, “La Mascara Gaddhuresa” di Calangianus, il Gruppo Folk “Lu Rizzatu” di Calangianus e il “Gruppo Folk Olbiese” di Olbia. E ancora, dalla Sartiglia di Oristano, saranno presenti i tamburini, i trombettieri e i figuranti della Corte di Eleonora d’Arborea. La serata prevede inoltre la musica e la carica del dj Andrea. Dalle 22:00 si ballerà invece con il fisarmonicista Quirico Bacciu, tra mercatino artigianale e l’immancabile Notte Bianca.

L’evento è organizzato dall’associazione “Chissi di la Paranza”, con la collaborazione della Pro Loco e del Comune di Calangianus.

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