Calangianus, il sapore del mare nel cuore della Gallura con la 17ª Festa della ParanzaIl programma prevede una grande frittura di pesce in via Roma, con ampie tavolate, dolci tipici galluresi, vino locale, gruppi folk, la Notte Bianca e musica dal vivo
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Il sapore del mare nel borgo collinare è il “sottotitolo” esplicativo della 17ª Festa della Paranza, in programma domani, sabato 4 luglio, a Calangianus, borgo del centro della Gallura situato a circa 40 chilometri dal mare. Sarà una giornata nella quale i sapori del mare, la paranza, incontreranno la tradizione, la musica e la cultura dell’entroterra. Il programma prevede una grande frittura di pesce in via Roma, con ampie tavolate, dolci tipici galluresi, vino locale, gruppi folk, la Notte Bianca e musica dal vivo.
Al mattino sono previste le visite guidate al Museo del Sughero e al Museo-Sacrestia di Arte Sacra. Dalle 18:30, in via Roma, apriranno le grandi tavolate con la famosissima frittura di pesce, i dolci tipici galluresi e l’ottimo vino locale. Alle 19:00 sfileranno e si esibiranno nelle vie del centro la Banda Musicale “Michele Columbano” di Calangianus, “La Mascara Gaddhuresa” di Calangianus, il Gruppo Folk “Lu Rizzatu” di Calangianus e il “Gruppo Folk Olbiese” di Olbia. E ancora, dalla Sartiglia di Oristano, saranno presenti i tamburini, i trombettieri e i figuranti della Corte di Eleonora d’Arborea. La serata prevede inoltre la musica e la carica del dj Andrea. Dalle 22:00 si ballerà invece con il fisarmonicista Quirico Bacciu, tra mercatino artigianale e l’immancabile Notte Bianca.
L’evento è organizzato dall’associazione “Chissi di la Paranza”, con la collaborazione della Pro Loco e del Comune di Calangianus.