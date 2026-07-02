Riscoprire il valore della condivisione e dimostrare che la natura può diventare un alleato prezioso nel percorso di benessere e rinascita. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’associazione “Le Belle Donne”, che ha portato tredici socie nel cuore del Gennargentu per un fine settimana dedicato all’attività fisica, alla salute e alla crescita personale.

Guidate dalla presidente Maria Cadeddu, le partecipanti hanno alternato escursioni di trekking tra i paesaggi della montagna sarda a momenti dedicati alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio, senza rinunciare ad approfondimenti sui temi del benessere psicofisico.

Particolarmente apprezzati gli incontri con la ginecologa Anna Maria Paoletti, esperta in menopausa, e con la collega Caterina Useli, che hanno offerto consigli e strumenti per promuovere uno stile di vita sano e consapevole.

L’esperienza ha assunto un significato ancora più intenso grazie alla presenza di donne accomunate dall’esperienza della malattia. Nel contatto con la natura, nell’ascolto reciproco e nel sostegno del gruppo hanno trovato un’occasione per rafforzare legami, condividere difficoltà e affrontare insieme il percorso di rinascita. L’associazione ha infine ringraziato il Centro Escursioni Sardegna di Fabrizio Caggiari e il suo staff per il supporto nell’organizzazione dell’iniziativa.

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