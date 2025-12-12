Si intitola “Supereroi di carta” il corso di fumetto curato dal fumettista e illustratore Davide Deidda che verrà ospitato nell’ex Convento dei Cappuccini nelle giornata di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 dicembre. Un’iniziativa promossa nell’ambito della mostra ‘Oltreuomo – Il Magritte che non ti aspetti’, che sarà inaugurata domani nello stesso centro culturale quartese.

Sarà un’occasione per scoprire come dare vita ai propri eroi. Il corso permetterà infatti di imparare le tecniche fondamentali del fumetto ispirato al mondo dei supereroi: dalla progettazione del personaggio alla costruzione della tavola, dal dinamismo delle pose all’uso espressivo di luci e ombre. Attraverso esercizi pratici e analisi delle icone del genere, si potrà sviluppare il proprio stile e creare storie ricche di azione, emozione e identità visiva. Verranno inoltre affrontate le basi del fumetto supereroistico, quali lo studio dell’anatomia, della prospettiva, della regia e della composizione nelle vignette e nelle tavole del genere che ha fondato una moderna mitologia negli Usa e nel mondo.

