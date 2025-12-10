Due voci che sono pilastri della musica italiana contemporanea, nel racconto della loro amicizia e della musica condivisa: domani sera al TD Lemon Social Club di Sassari si accendono i riflettori per Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, che dalle 21:30 si esibiranno in un duo di voci con accompagnamento al pianoforte, tra canzoni, intermezzi ma anche aneddoti, ricordi e retroscena per narrare trent'anni di canzone del Belpaese e di legame affettivo tra i due artisti.

Il circolo sassarese in via Predda Niedda, strada 22, ospiterà quindi più di un concerto, in un vero e proprio incontro intimo con gli artisti, il cui racconto partirà dalla storia dell'indimenticabile, ultimo album firmato dai CCCP, "Epica Etica Etnica Pathos" e dell'esperienza nell'iconico Consorzio Suonatori Indipendenti, proprio all'interno del quale si conobbero Di Marco e Magnelli. Una conoscenza che, tra collaborazioni e reciproco sostegno, diventa anche amore, vedendoli sposati dal 2000: l'anno dopo, con lo scoglimento del Csi, i due entrano a far parte dei Per Grazia Ricevuta, dove il contributo di Di Marco alle melodie risulta fondamentale, per ammissione dello stesso Ferretti.

Il 2004 vede la coppia uscire dal nuovo progetto, proseguendo nel fortunato duo che li vede oggi esibirsi. Tra i dischi solisti di Di Marco, "Disincanto" (2005), "Stazioni Lunari" (2006) e l'etnologico "Donna Ginevra" (che vince la Targa Tenco 2009), e il sempre immancabile supporto alle produzioni di Magnelli, si sviluppa così una storia di arte condivisa che tocca anche momenti speciali, come le iniziative con Margherita Hack e Luisa Sepulveda, gli omaggi a Mercedes Sosa e Luigi Tenco e il disco collaborativo con Cristina Donà, con l'ultimo, premiato "Kaleidoscope" (2025).

