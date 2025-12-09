Arzachena avvia il calendario di “Magie di Natale” anche nei borghi.

Dopo l’accensione di ieri pomeriggio del grande Albero di Natale in piazza Risorgimento, le iniziative si spostano oggi a Monticanaglia, dove al parco giochi Okidoki, dalle 13 alle 19 sono previsti laboratori, animazione e attività dedicate ai bambini e alle famiglie, mini mercatino, elfi, mascotte, spettacoli di magia, musica e proposte gastronomiche per diverse fasce d’età.

Dopo Monticanaglia, gli eventi, da domani, 10 dicembre, interesseranno Porto Cervo (con diversi appuntamenti per più giornate), e poi a Cannigione, Liscia di Vacca e Baja Sardinia.

«Un programma che abbiamo studiato per essere distribuito su tutto il territorio comunale, eterogeneo, che tocca tutti i borghi, non solo il centro storico di Arzachena», spiega l’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni. «Un programma del quale siamo molto orgogliosi, nato a più mani, con le associazioni e con tutti coloro che durante tutto l’anno si sforzano per valorizzare e rivitalizzare ogni parte del nostro territorio.

Il Natale è dei bambini e quindi delle famiglie e gran parte di quello che facciamo è dedicato al loro momento di magia. Naturalmente abbiamo cercato anche di accontentare le famiglie in generale, perché è anche un momento di ritrovo e convivialità. Ci sono molti spunti interessanti, per tutti, e per tutte le età, non solo col concerto di Capodanno di Achille Lauro ma anche altri appuntamenti importanti come quelli col tenore Francesco Demuro o con i Ricchi e Poveri a Porto Cervo».

