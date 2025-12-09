Arzachena, il Natale nei borghi parte da MonticanagliaIl Comune: «Un programma per le Feste studiato per essere distribuito su tutto il territorio comunale»
Arzachena avvia il calendario di “Magie di Natale” anche nei borghi.
Dopo l’accensione di ieri pomeriggio del grande Albero di Natale in piazza Risorgimento, le iniziative si spostano oggi a Monticanaglia, dove al parco giochi Okidoki, dalle 13 alle 19 sono previsti laboratori, animazione e attività dedicate ai bambini e alle famiglie, mini mercatino, elfi, mascotte, spettacoli di magia, musica e proposte gastronomiche per diverse fasce d’età.
Dopo Monticanaglia, gli eventi, da domani, 10 dicembre, interesseranno Porto Cervo (con diversi appuntamenti per più giornate), e poi a Cannigione, Liscia di Vacca e Baja Sardinia.
«Un programma che abbiamo studiato per essere distribuito su tutto il territorio comunale, eterogeneo, che tocca tutti i borghi, non solo il centro storico di Arzachena», spiega l’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni. «Un programma del quale siamo molto orgogliosi, nato a più mani, con le associazioni e con tutti coloro che durante tutto l’anno si sforzano per valorizzare e rivitalizzare ogni parte del nostro territorio.
Il Natale è dei bambini e quindi delle famiglie e gran parte di quello che facciamo è dedicato al loro momento di magia. Naturalmente abbiamo cercato anche di accontentare le famiglie in generale, perché è anche un momento di ritrovo e convivialità. Ci sono molti spunti interessanti, per tutti, e per tutte le età, non solo col concerto di Capodanno di Achille Lauro ma anche altri appuntamenti importanti come quelli col tenore Francesco Demuro o con i Ricchi e Poveri a Porto Cervo».