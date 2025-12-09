Con il mese di dicembre si entra nell’atmosfera natalizia e anche a Siamanna si pianificano le attività dedicate al periodo di festa.

Nello specifico, con l’avvicinarsi al periodo, è la Biblioteca comunale che, martedì 16 dicembre, organizza il “Laboratorio di Natale” dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Nella struttura di piazza “Funtà Naseddu”, le attività prenderanno il via a partire dalle 17.

Per poter partecipare è necessaria la prenotazione.

