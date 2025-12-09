A partire dalla giornata di domani, per 4 appuntamenti in totale tra Palmas Arborea e Tiria, la Biblioteca comunale ha organizzato diverse attività. Mercoledì 10 dicembre l’inizio, a partire dalle 16.30, quando nella struttura di Palmas Arborea si svolgerà l’attività “Addobbiamo l’albero”, l’allestimento natalizio della biblioteca. Martedì 16, invece, sempre dalle 16.30, ci si sposterà nella struttura di Tiria, con la “BiblioTombola”, il classico gioco natalizio aperto a tutti. Mercoledì 17, alle 17, per i bambini dai 5 ai 10 anni, a Palmas Arborea, “Lettura e Laboratorio creativo a tema”.

Attività che si ripeterà il giorno seguente, nella sede della borgata di Tiria, dalle 16.30. Per informazioni e prenotazioni agli appuntamenti, ci si può rivolgere alla Biblioteca comunale via telefono (0783028221) o e-mail (biblioteca@comune.palmasarborea.ot.it).

