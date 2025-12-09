Cagliari si prepara ad ospitare la terza edizione dello Sports Summit Sardegna, festival dedicato al futuro dello sport nell’isola, ideato da Innoversity. L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre 2025, al Teatro Doglio, dalle 17.30 alle 20.30.

L’evento sarà l’occasione per riflettere sul ruolo dello sport come motore di sviluppo economico, culturale e sociale per la Sardegna. In programma interventi istituzionali e panel tematici su Sport e Territorio, Sport e Turismo, Sport e Salute, con l’obiettivo di promuovere il confronto tra istituzioni, imprese, operatori sportivi, associazioni e cittadini, valorizzando idee, progetti e buone pratiche.

«Lo sport rappresenta un’opportunità straordinaria per creare identità, coesione e sviluppo. Con la terza edizione dello Sports Summit Sardegna vogliamo consolidare questo percorso di confronto e contribuire a una nuova visione condivisa sul ruolo dello sport nel futuro dell’isola», commenta Roberto Pintor, co-fondatore di Innoversity.

Novità di quest’anno saranno gli Innoversity Sport Impact Awards, riconoscimenti destinati a persone, organizzazioni e progetti che hanno generato un impatto significativo sulla comunità sarda attraverso lo sport. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella parte finale della serata.

