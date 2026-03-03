ll "Gran Galà dello Sport Terralbese" ha trasformato il teatro comunale in un grande abbraccio collettivo dedicato alle società sportive del territorio. L’appuntamento, promosso dall’assessore allo sport Andrea Grussu insieme alla Pro Loco e condotto da Gloria Sanna, ha celebrato un anno intenso di attività, risultati e impegno condiviso. Sul palco si sono alternate le realtà che animano quotidianamente lo sport cittadino: Amatori Terralba, Amélie Danza, Judo Terralba, Gs. Tanca Marchese, Ginnastica Flamingo, Motorclub Sardinian Fox Team, Palestra Giant’s Club, Pallavolo Terralba, Polisportiva Oratorio, Saab Terralba, Sirbons, Terralba Marathon e Terralba Calcio.

Premi, applausi e momenti di emozione hanno scandito una serata che ha dato voce ad atleti, tecnici e dirigenti, protagonisti di una stagione ricca di sacrifici e soddisfazioni. Musica, immagini e video hanno raccontato l’identità di ogni disciplina, mostrando la vitalità di un movimento sportivo che coinvolge centinaia di giovani e famiglie.

Il Gran Galà si è confermato così non solo un evento celebrativo, ma un simbolo della collaborazione tra amministrazione e associazioni, un’occasione per valorizzare lo sport come strumento di crescita, inclusione e comunità.

