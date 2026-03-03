Prendono avvio i nuovi progetti di inclusione dedicati ai minori con disturbo dello spettro autistico promossi dalla ASL Gallura. L’iniziativa, rivolta a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni non compiuti, è curata dalla Neuropsichiatria Infantile di Olbia afferente al Dipartimento di Salute Mentale, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 38/72 del 21 dicembre 2022 per la gestione delle risorse del Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità.

«L’obiettivo - si legge nella nota - è promuovere il benessere e la qualità della vita dei minori con autismo attraverso percorsi di socializzazione in contesti strutturati e in ambiente esterno, con attività ludico-ricreative e sportive pensate per favorire inclusione e partecipazione attiva».

Tra le attività previste figurano laboratori teatrali suddivisi per fasce d’età, spazi protetti in cui sperimentare nuove modalità di espressione e comunicazione attraverso corpo, movimento e gioco simbolico, laboratori sportivi orientati alla riabilitazione cognitivo-motoria e al potenziamento delle abilità relazionali, attività assistita a cavallo (IAA) ovvero intervento educativo che utilizza il cavallo come mediatore relazionale e laboratori di “amicabilità”, finalizzati a sviluppare competenze sociali e nuove modalità di interazione.

Ogni percorso sarà costruito su misura, tenendo conto del profilo di funzionamento, delle caratteristiche e delle attitudini di ciascun minore. Il progetto nasce con l’intento di creare concrete occasioni di incontro, crescita e condivisione, offrendo ai ragazzi esperienze significative e inclusive all’interno della comunità. Le famiglie interessate potranno scaricare la modulistica dalla home page del sito www.aslgallura.it e inviarla, debitamente compilata, all’indirizzo email progettoautismonpi@aslgallura.it entro il 20 marzo. Le richieste saranno valutate dai referenti clinici del progetto, che provvederanno all’attivazione dei percorsi personalizzati.

