La Fondazione Alghero a caccia di eventi per l'estateAvviata la procedura di selezione delle iniziative culturali da inserire nel nuovo calendario
La Fondazione Alghero avvia la procedura di selezione delle iniziative culturali da inserire nel calendario primaverile-estivo 2026. L’avviso riguarda il periodo compreso tra il 20 aprile e il 20 settembre e, si legge in una nota, punta a valorizzare la pluralità degli operatori culturali, favorendo una programmazione equilibrata e diversificata. Tre i canali di partecipazione previsti. Il primo è rivolto agli operatori economici che propongono eventi o spettacoli completi: in questo caso la Fondazione potrà valutarne l’acquisizione diretta, assumendone piena organizzazione e gestione.
Il secondo canale è destinato a soggetti pubblici e privati, inclusi operatori economici, associazioni, enti e organizzazioni, che intendano realizzare autonomamente iniziative di particolare interesse per la città. Per queste proposte la Fondazione potrà riconoscere un sostegno economico e/o logistico, compresa la concessione di spazi, fermo restando che organizzazione e gestione restano in capo ai proponenti.
Il terzo canale riguarda le richieste di patrocinio: in questo caso la Fondazione manifesterà il proprio apprezzamento inserendo l’evento nel calendario ufficiale, senza erogazione di contributi né assunzione di oneri organizzativi o concessione di spazi e attrezzature. Tra le location messe a disposizione figurano l’area eventi Lo Quarter, il teatro all’aperto Nuraghe Palmavera e il Teatro civico Gavì Ballero. Resta comunque facoltà dei proponenti indicare ulteriori spazi. Le proposte dovranno pervenire entro il 23 marzo tramite PEC all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it, utilizzando i modelli A, B o C pubblicati insieme all’avviso.