La Fondazione Alghero avvia la procedura di selezione delle iniziative culturali da inserire nel calendario primaverile-estivo 2026. L’avviso riguarda il periodo compreso tra il 20 aprile e il 20 settembre e, si legge in una nota, punta a valorizzare la pluralità degli operatori culturali, favorendo una programmazione equilibrata e diversificata. Tre i canali di partecipazione previsti. Il primo è rivolto agli operatori economici che propongono eventi o spettacoli completi: in questo caso la Fondazione potrà valutarne l’acquisizione diretta, assumendone piena organizzazione e gestione.

Il secondo canale è destinato a soggetti pubblici e privati, inclusi operatori economici, associazioni, enti e organizzazioni, che intendano realizzare autonomamente iniziative di particolare interesse per la città. Per queste proposte la Fondazione potrà riconoscere un sostegno economico e/o logistico, compresa la concessione di spazi, fermo restando che organizzazione e gestione restano in capo ai proponenti.

Il terzo canale riguarda le richieste di patrocinio: in questo caso la Fondazione manifesterà il proprio apprezzamento inserendo l’evento nel calendario ufficiale, senza erogazione di contributi né assunzione di oneri organizzativi o concessione di spazi e attrezzature. Tra le location messe a disposizione figurano l’area eventi Lo Quarter, il teatro all’aperto Nuraghe Palmavera e il Teatro civico Gavì Ballero. Resta comunque facoltà dei proponenti indicare ulteriori spazi. Le proposte dovranno pervenire entro il 23 marzo tramite PEC all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it, utilizzando i modelli A, B o C pubblicati insieme all’avviso.

