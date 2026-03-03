Venerdì 6 marzo, a Masullas, un incontro per imparare a riconoscere le truffe online dal titolo “Non cadere nella rete!”. È quanto ha organizzato il Comune, negli spazi dell’aula consiliare a partire dalle 17.

Un appuntamento aperto a tutti, per imparare a capire quelle che rappresentano le situazioni di pericolo online e difendersi in modo concreto. Per l’occasione saranno presenti diversi esperti del settore che sveleranno i trucchi dei truffatori e spiegheranno come proteggersi.

Previsti gli interventi di Manuela Porta, assessore comunale, di Federico Serratore, avvocato che parlerà delle “Buone pratiche di sicurezza digitale”, l’Auser di Masullas e ci saranno anche alcune testimonianze dei Carabinieri. Un appuntamento, dunque, per informare le persone alla sicurezza digitale.

«Si è pensato di organizzare questo pomeriggio informativo – commenta l’assessora Porta – perché sempre più persone, meno giovani ma anche i giovani, sono vittime di queste truffe. L’incontro è aperto a tutti e speriamo sia partecipato, in modo tale da poter preparare le persone a questo tipo di disavventura».

© Riproduzione riservata